「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）公開計量が２日、神戸ハーバーランドのスペースシアターで行われ、セミファイナルのＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級タイトルマッチでは、王者の伊澤星花（２８）＝Ｒｏｙｓ／ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝と挑戦者の大島沙織里（３０）＝リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ＝はともに、４８・８５キロでクリアした。柔道をバックボーンとする両選手によ