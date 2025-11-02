お笑い芸人の小籔千豊（５２）が、千原ジュニア（５１）や「フットボールアワー」の後藤輝基（５１）、岩尾望（４９）とともに、２日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ざっくりＹｏｕＴｕｂｅ」に出演。コスプレの野望を語った。ハロウィンパーティといえば、コスプレ。ジュニアは「芸人もやらなアカンよな。俺、何年か前やったけどな。まだ恵比寿住んでる頃、やっていこうって」という。その芸人のパーティは「めち