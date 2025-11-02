女優の深田恭子が1日までにインスタグラムを更新。2026年カレンダーの撮影を行ったことを報告し、オフショットを披露すると、ファンから「世界1番美しい」「癒やされました」といった声が寄せられている。【写真】深田恭子、胸元があらわになったカレンダー撮影のオフショット深田が「今年も有難いことにカレンダーの撮影をしました!!」と投稿したのは撮影のオフショット。写真には笑顔で愛犬を抱っこする様子や胸元をあらわに