◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第２日（１１月２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）全８戦で行われた今季の最終戦が行われ、ＧＴ５００はａｕトムス、ＧＴ３００はレオンがシリーズ王者に輝いた。＊＊＊シリーズ王者はレオンの手に渡ったが、ＧＴ３００クラスのこの日の主役は５号車の「マッハ車検エアバスターＭＣ８６マッハ号」（塩津佑介、木村偉織組）だった。予選で２位の好走を見せた勢