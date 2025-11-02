RB大宮の津久井匠海「決勝戦のつもりで相手を倒しにいきたい」J2リーグのRB大宮アルディージャは11月2日に行われた第35節のブラウブリッツ秋田戦の5-0との勝利を挙げた。この試合に先発出場したMF津久井匠海は前半42分にチームの2点目を記録し、今シーズン最多ゴールを挙げての大勝に貢献した。ゴール前にしっかりと詰めて、こぼれ球を蹴り込んだゴールシーンについて「数的優位のところで押し込む展開が続く中、ゴール前に入