飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は5日目を終えた。11R準決勝戦を制した1枠から発進した浜松の新鋭・吉林直都（よしばやし・26）。スタートを決め、バックでは佐藤摩弥との競り合いで前に出た。そのまま8周回を押し切ってSG初優出だ。「よしっ、ありがとうございます！」とロッカーに戻って大きな声で周囲に感謝を伝えた吉林。「余裕を持って1角に入れた。バックではイメージした通りの動きができた。ずっと