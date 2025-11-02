日弁連が実施する障害年金に関する電話相談会の案内日本弁護士連合会（日弁連）は国の障害年金に関する電話相談会を13日に全国で実施する。「支給申請が認められなかった」といった相談に弁護士が対応する。通話料はかかるが、相談は無料で予約は不要。番号は（0570）051113。午前10時から午後4時まで（午後0時半から1時間は休憩）受け付ける。電話は相談者の地域に応じて各地の弁護士会につながる。障害者本人のほか、家族や