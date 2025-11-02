【競馬】2025ブリーダーズカップ クラシック・G1（11月1日／日本時間2日／デルマー競馬場・ダート2000メートル）【映像】日本中が歓喜したフォーエバーヤング“夢の走り”アメリカ競馬の祭典、ブリーダーズカップの2日目、メインレースとなるダート2000メートルのクラシックが行われ、日本のフォーエバーヤング（牡4、矢作）が勝利した。日本競馬の歴史を塗り替えた“夢の走り”に、陣営も喜びのコメントを残している。昨年3位