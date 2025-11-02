米マット最高峰で活躍する日本人女子レスラーが怖すぎるハロウィン写真を公開。本場のクオリティでファンを驚かせることに成功している。【画像】日本人美女、怖すぎるハロウィン“ホラーマスク姿”WWE女子スーパースターのジュリアが日本時間11月1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。現地アメリカ時間でのハロウィンにちなんだ自撮り写真などを公開した。投稿にはハロウィンのスタンプなどで加工されたチャンピオンベルト