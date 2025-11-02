■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズスケートカナダ（日本時間2日、カナダ・サスカトゥーン）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日に開催、前回大会は金メダル3個スケートカナダの女子シングル、フリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の千葉百音（20、木下グループ）が自己ベストの合計217.23点をマークし、GPシリーズ初優勝を果たした。第1戦のフランス杯で優