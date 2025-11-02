■MLBワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ4−5ドジャース（日本時間2日トロント、ロジャース・センター）【写真で見る】ドジャースが連覇 ！ シャンパンファイトで大谷＆朗希がMVPの由伸を祝福ドジャースがワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長11回の激闘の末に下し、球団史上初のWS連覇を達成した。ドジャースの指揮官、D.ロバーツ監督（53）は歴史的なWS連覇達成に「僕らは本当に戦い抜いた。そして何十年