けさ、富山市八尾町でクマが目撃され、市は緊急銃猟の許可を出して警戒に当たりましたが、クマは見つかりませんでした。市によりますと、きょう午前7時前、富山市八尾町福島の長谷牧場の牛舎付近でクマの目撃情報がありました。警察などが地域住民を避難させ、周辺の道路を規制したうえで、市は午前10時15分ごろに緊急銃猟の許可を出しました。目撃した従業員「6時半前に仕事場に行こうとしたら目の前を歩いてきた。ウシが騒ぎ出し