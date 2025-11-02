未明のアパート火災で女性1人が死亡しました。2日午前3時ごろ、神奈川・大和市で木造アパートの2階に住む女性から、「火事で逃げている」と110番通報がありました。警察によりますと、この火事で火元の部屋が全焼し住人とみられる女性が助け出されましたが、その場で死亡が確認されました。女性の夫と娘は2階から飛び降りて避難し軽傷です。警察は女性の身元の確認を急ぐとともに、出火原因を調べています。