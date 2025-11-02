富山市内で生産された農林水産物などの消費拡大を支援するイベントが、富山駅周辺で開かれました。このイベントは、富山市内産の農林水産物の消費拡大や、経済の活性化を目的として行われています。会場の富山駅やその周辺では市内でとれた旬の野菜や果物、地場産食材を使用したご当地グルメが販売されました。また、今回は富山市が合併して20周年を迎えたことを記念し「シン・ワンデージャックフェスタ」と銘打って、富山市