県内最大規模のマラソン大会「富山マラソン」がきょう行われ、1万6000人を超えるランナーが県内を駆け抜けました。10回目の開催となった今回の富山マラソンには、フルマラソンと車いすジョギングの3つの部門に県の内外、それに海外からあわせて1万6000人あまりがエントリーしました。このうち42.195キロのフルマラソンの部は、午前9時に高岡市役所をスタートしました。小雨が降るなか、ランナーたちは沿道