世界最高峰のモータースポーツ「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」が、愛知と岐阜で開催されるのを前に、応援フェスが11月2日、開かれました。名古屋・栄のヒサヤオオドオリパークで行われたイベントには、ラリージャパンに参戦する選手らが登壇し、ファンによる質問コーナーやサイン会などで盛り上がりました。勝田貴元選手：「世界トップレベルの走りを生で迫