「たら〜り、たら〜り、たりらりら〜ん」【写真】「芸風そのまま」くっきー！が『べらぼう』で奇人・葛飾北斎に奇人・葛飾北斎のエピソードテレビを見ていた視聴者は、何事かと思ったかもしれない。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で満を持して（?）登場した、くっきー!演じる葛飾北斎の第一声。彼の師、勝川春章（前野朋哉）の“通訳”によると、「水も滴るいい男」との意味だそう。その後も原稿を突然食べたり