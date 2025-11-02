ANAあきんどとANA X、全日本空輸山陰支店、Orbitics、島根県、島根県観光連盟、鳥取県は、「萩・石見空港片道利用でレンタカー乗り捨て無料キャンペーン」を実施する。萩・石見空港を出発または返却とする予約で乗り捨て料金を無料にする。対象営業所は萩・石見空港、鳥取空港、米子空港、山口宇部空港の空港営業所で、ANAトラベラーズレンタカー単品の利用に限る。通常の乗り捨て料金は、萩・石見空港〜鳥取空港が24,640円、米子