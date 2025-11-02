きょう午後3時半ごろ、香川県三豊市詫間町の県道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとして、三豊市詫間町に住む会社員の男（57）が現行犯逮捕されました。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。