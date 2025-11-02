石川県かほく市の海岸で11月2日午前、身元の分からない成人女性とみられる遺体が見つかりました。2日午前6時半ごろかほく市白尾の海岸で「人らしきものが倒れている」と近くを通りかかった男性から警察に通報がありました。警察によりますと現場の波打ち際で20代から30代とみられる女性の遺体が発見されたということです。遺体は灰色の上着とズボンを身に着けていて死後数日が経っているとみられています。遺体に目立った外傷はな