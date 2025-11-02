建築資材や陶磁器の原料などに使われた岡山県産の石を紹介する展覧会が倉敷市で開かれています。 【写真を見る】「くらしを支えた岡山の石たち」ベンガラの材料、磁硫鉄鉱や笠岡市の花こう岩、備前市の流紋岩など展示 これは岡山県産の石が人々の暮らしを支えてきたことを知ってもらおうというものです。 高梁市のベンガラの材料、磁硫鉄鉱や大阪城の石垣に使われた笠岡市の花こう岩、備前焼に使う粘土のもとになる備前市の流紋