バレーボール男子日本代表の高橋藍（24＝サントリー）が2日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。約1カ月の肉体改造ので変化を明かした。沖縄合宿でバランスを意識したトレーニングに取り組む姿を披露。半円型のバランスボールでさまざまな種目をこなした。また、歯が縦の一本歯下駄を履いて、レシーブのような動きを繰り返した。「これ以上（膝が）いかない。どうやったらいくの」と苦戦