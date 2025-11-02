定年退職前に、すべきことは何か。元外務省主任分析官で作家の佐藤優さんは「人生経験を積んだ学生時代の旧友はかけがえのない財産となる。それには同窓会を活用するといい」という――。（第2回）※本稿は、佐藤優『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』（Hanada新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／recep-bg※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／recep-bg■同窓会こそ定年後の最強ネットワーク同窓会に