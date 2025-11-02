11月5日(水)20時LIVEスタート予定『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・福山シティFC代表 岡本佳大さん・宇都宮徹壱さん「宇都宮徹壱WM」上記の2人が集合し『福山シティFCの「共創戦略」を徹底解剖』などについて語るLIVE配信を行います。