¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤Î±¢¤ËÃöÌÚ¥¤¥º¥à¡©?Ç³¤¨¤ëÆ®º²?¤³¤È¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¡Ö£Ø¡×¤¬£²Æü¡¢¡Ö½Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Í¥¾¡¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³§¤µ¤ó£×£ÓÏ¢ÇÆ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê£×£Ó£Í£Ö£Ð¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´°Åê¤â¡¢Ï¢Åê¤â¡Ø¥²¥ó¥­¥¬¥¢¥ì¥Ð¡¢¥Ê¥ó¥Ç¥­¥ë¡Ù¡×¤ÈÅê¹Æ¡££±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤ò£µ¡½£´¤ÇÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤¬À¸¤ó¤ÀÉÔÀ¤½Ð