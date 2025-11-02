26年前、名古屋市西区の主婦が殺害された事件で11月2日、容疑者の逮捕後に初めて女性の法要が営まれ、長男が心境を語りました。港区東海通のアルバイト・安福久美子容疑者(69)は、1999年11月、西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32)の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで2日朝、送検されました。一方、奈美子さんの27回忌の法要が2日に営まれ、当時2歳で現場に居合わせた長男の航平さん(28)も参