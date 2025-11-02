友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はあざとい女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はかなりのモテ女子・みな子と友だちです。ある日みな子が「また告白されちゃってさ〜」と話し始めます。どうやらみな子が言うには、恋愛必勝法は「飴とムチ」だそう。「飴とムチ」とは一体どうい