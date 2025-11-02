２日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（日曜・午後５時半）では、アジア太平洋経済協力会議、日米首脳会談などで外交デビューを飾った高市早苗首相の激動の１週間を振り返った。各国のリーダーと話す場面でも笑顔の目立った高市氏について、元外交官で第一次トランプ政権時に駐米大使を務めた杉山晋輔氏は同番組の取材に「（日本人は）特にリーダーになると、割と控えめというか。表情も割と控えめで硬いというか」と前置きす