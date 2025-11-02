米国競馬の祭典、ブリーダーズＣ（ＢＣ）が２日間にわたってカリフォルニア州のデルマー競馬場で開催され、２日（現地時間１日）に行われたメインのＢＣクラシック（ダート２０００メートル）はフォーエバーヤングが日本調教馬として初制覇。３着に敗れた昨年の雪辱を果たし、ダート世界一の座を手にした。坂井瑠星騎手＝栗東・矢作厩舎＝は２月のサウジＣ以来となる海外Ｇ１２勝目。矢作芳人調教師は同１０勝目となった。三度