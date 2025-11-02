◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)松井秀喜さん以来となる、日本人2人目のワールドシリーズMVPに選ばれたドジャース・山本由伸投手。セレモニーでは“魂の連投”っぷりを現すかのような姿を見せました。ワールドシリーズ第2戦では9回105球を投げ、2試合連続の完投を達成した山本投手。しかし続く第3戦は延長18回までもつれる激戦となり、中1日の山本投手もブルペンで肩