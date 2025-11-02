◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースが延長11回の激闘を制し、2年連続のワールドシリーズチャンピオンに。試合後には佐々木朗希投手が喜びを語りました。この日は登板こそありませんでしたが、「ブルペンで肩を作っていたのでめちゃくちゃ緊張していた」と明かした佐々木投手。「本当に勝てて良かったです」とチームの勝利を喜びました。また、自身初だったワー