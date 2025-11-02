山形県舟形町で2日午後、住宅の敷地内にある小屋にクマ1頭が入り込み、一時、居座りました。クマは先ほど2日午後5時半ごろ、捕獲されました。警察によりますと、2日午後3時15分ごろ、舟形町舟形の住宅敷地内の小屋にクマが入り込みました。クマは2時間余り小屋の中に居座りましたが、午後5時半ごろ、町などが小屋に設置した箱わなにかかったということです。現場は舟形町役場から南におよそ180メートルの地点で、小屋に入り