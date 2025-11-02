飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は5日目を終えた。9R準決勝戦は1枠からスタートを決めた鈴木宏和（38＝浜松）が懸命に迫る佐藤励を振り切り4連勝。優出一番乗りを決めた。「だんだん（佐藤励の）音が近づいてくる。コースを外さないように必死だった」。相当に緊張感を強いられた様子で、ヘルメットを取ると、ふうっと息をついた。「まだタイヤは行けますね。エンジンも悪くない」。すでに仕上がっていた