ＴＢＳの情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」が来年３月に終了することを、司会の和田アキ子さん（７５）が２日、放送中に明らかにした。和田さんは放送で「今までやってこられたのは、スタッフ、出演者、視聴者のおかげだと深く感謝しております。４０年間本当にありがとうございます」と語った。番組は１９８５年に始まり、和田さんと他の出演者らが１週間のニュースや芸能情報を取り上げ、独自の切り口で紹介した。