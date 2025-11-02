北海道・札幌市北区の住宅で男女3人が死亡しているのが見つかった事件で、3人の首や胸など上半身を中心に複数の刺し傷があったことがわかりました。札幌市北区の無職・中村純一容疑者（41）は10月31日、札幌市北区新琴似の住宅で姉の川村千恵子さん（55）を刃物で刺して殺害した疑いが持たれています。中村容疑者は警察署に「30分前に家族3人を殺した」と自首。住宅には川村さんのほか、父親の道紀さん（68）、母親の美枝子さん（8