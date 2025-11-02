¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¬¥é¥ê¤È¡ÄÇ¯¾å½÷Í¥¤È¤Î·ëº§È¯É½¤«¤é3Ç¯¡Ä¡£35ºÐÇÐÍ¥¤Î?·ãÊÑ?¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷Í¥¤ÎÀÐ°æ°ÉÆà¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼±¿±ÄX¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡£ÀÐ°æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ä®ÅÄ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äô¥¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£12·î18Æü¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤È¤¤¤¦µ­Ï¿¤ò»ý¤Ä¿ùÌÚ¿®Ìé¡¢ÀÐ°æ¤Ï¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦