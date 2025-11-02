◆全国高校駅伝福岡県大会女子（2日・嘉麻市嘉穂総合運動公園周辺コース＝21・0975キロ）筑紫女学園が1時間9分57秒で2年連続29度目の優勝を飾った。筑紫女学園はライバルの北九州市立に4区まで先頭を譲っていたが、最終5区でアンカーの大熊さわ（3年）が逆転した。10秒差でたすきを受け取ると、2キロ付近で追いつき、最後は55秒差をつけて完勝。「アンカーはどんな位置でもらったとしても1位で持っていかないといけない」と