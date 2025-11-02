¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Æ±¥·¥êー¥º¤ÎMVP¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãーÄ©Àï2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë»³ËÜÍ³¿­¤¬³ÍÆÀ¡£»³ËÜ¤ÏÂè2Àï¡¢Âè6Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Î¤«¤«¤ëÂè7Àï¤Ç¤ÏÃæ0Æü¤Ç¹¥¥ê¥êー¥Õ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥ß¥¢²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹³«ËëÀï ¤½¤â¤½¤âº£µ¨¤Ï³«ËëÅê¼ê¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø»³ËÜÍ³¿­  ¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÅêµå½Ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢ÃæÅç