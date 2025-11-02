＜メイバンク選手権最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞山下美夢有が、8月のメジャー「AIG女子オープン」に続く米国女子ツアーで2勝目を挙げた。チェ・ヘジン（韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）と三つ巴のプレーオフとなったが、山下は約7メートルのバーディパットを沈めて決着をつけた。ラウンド後、中継局WOWOWのインタビューで語った歓喜をお届けする。<写真>始動でフェース