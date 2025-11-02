＜メイバンク選手権最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と8打差で出た山下美夢有が「65」をマークし、トータル18アンダー・トップタイでホールアウト。チェ・ヘジン（韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）をプレーオフで撃破し、「AIG女子オープン」（全英）に続く今季2勝目を果たした。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？1番