＜フォーティネット プレーヤーズ カップ最終日◇2日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞ツアーデビューを果たした2016年から、10年目で手にしたプロ初優勝。32歳の佐藤大平は、やけに冷静だった歓喜の瞬間を自分でも不思議そうに振り返る。「想像と違ったのは涙が出なかったこと。『絶対に泣くよな』と思っていたので。泣いてもいいな、と思ったけど」。隣で思わず男泣きしそうだったキャディを見て