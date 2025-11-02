愛知県西尾市で11月2日未明、車同士が正面衝突し、軽トラックを運転していた男性が死亡しました。もう一方の運転手は現場から逃走しています。2日午前4時前、西尾市西幡豆町の国道247号線で、走行中の軽トラックと軽自動車が正面衝突する事故がありました。この事故で軽トラックを運転していた蒲郡市の会社役員・大久保公博さん(48)が、会話ができる状態で病院に搬送されましたが、その後容体が急変して死亡しました。一方