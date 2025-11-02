２日正午頃、岩手県花巻市石鳥谷町長谷堂で、自宅庭の落ち葉拾いをしていた女性（８９）が、クマにかまれて右の尻に軽傷を負った。花巻署によると、女性の家族が親子とみられる３頭を目撃しており、同署や市が周辺に注意を呼びかけている。