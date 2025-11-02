「消防すごろく」のリリースを発表した関係者＝１０月２９日、岩崎学園情報科学専門学校すごろく形式で楽しみながら防災知識を学べる防災啓発アプリを、横浜市消防局西消防署と岩崎学園情報科学専門学校（同市神奈川区）の学生が共同制作し、配信をスタートした。消防の知識や経験と学生の技術を掛け合わせた斬新な試みで、若年層を中心に防災意識の向上を図る。「一軒家で住宅用火災警報器を設置するときに、横浜市で設置が義