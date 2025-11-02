持ち家は「買い替え」することで資産が増える 賢い「買い替え」が資産を増やす かつては、資産としてマンションを購入する場合は「終の住処」として購入する人が大半でした。住み替えるとしても「子どもが巣立って、夫婦２人では広すぎる」というようなケースが多く、売却は高齢施設入居のタイミングで……というパターンです。また、日本人は、不動産売買の経験があまりなく、自宅は「一生の中で１度あるかの大きな