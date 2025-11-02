◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第２日（１１月２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）全８戦で行われた今季の最終戦が行われ、ＧＴ５００はａｕトムス、ＧＴ３００はレオンがシリーズ王者に輝いた。＊＊＊ａｕトムスが３連覇の偉業を成し遂げた。２番手でスタートし、坪井翔が「全集中で。１周目しかないと思っていた」と１周目で１位に躍り出た。山下健太は終盤に後続に迫られながらも、トップ