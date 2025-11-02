◆スキージャンプ全日本選手権ラージヒル兼ＮＨＫ杯（２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）ラージヒルが行われ、レジェンド葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が４位に入った。Ｗ杯下部大会であるコンチネンタル杯（Ｃ杯）の代表入りを確実にし、９度目の五輪出場に望みをつないだ。Ｃ杯の代表選考を兼ねたこの日の大会。Ｗ杯代表６人とＣ杯代表入り確実の２人を除いて上位２人に入る必要