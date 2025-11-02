首位打者2回、打点王3回の加藤秀司氏（77）が、阪急で同期の福本豊氏（77）らと古田敦也氏のYouTube「フルタの方程式」に出演。1971年球宴で阪神・江夏豊氏が達成した9打者連続三振の最後の打者となった驚きの経緯を明かした。江夏氏の快挙の“裏”に多くのサイドストーリーがあった。9人目のところで加藤氏は代打で登場するが、左の江夏氏に対して左打者の指名だった。福本氏は「なんでここで加藤がピンチヒッターなん？