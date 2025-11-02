北海道は２日、恵庭市の養鶏場で死んだ鶏から高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５型）が検出されたと発表した。国内の養鶏場での感染確認は今季２例目で、道は飼育する採卵鶏約２３万６０００羽の殺処分を始めた。発表によると、１日に多数の鶏が死んでいるのが見つかり、遺伝子検査で感染が確認された。道は半径１０キロ以内の農場からの鶏の移動や搬出を制限する。道内では先月２２日、白老町の養鶏場で今季初の感染が確認され