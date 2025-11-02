エンタメスポットとして大人気！一日中遊べて美味しい道の駅を、アテネオリンピック元バレーボール女子日本代表の大山加奈＆大友愛が徹底調査。道の駅歴15年以上で、全国1224か所の道の駅を訪れた平賀由希子さんに、もっと楽しむための裏技や・コツを伝授してもらいました。